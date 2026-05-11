文溪堂 [名証Ｍ] が5月11日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比8.7％減の8.5億円になったが、27年3月期は前期比12.4％増の9.5億円に拡大する見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を42.8円→39.25円(前の期は46.7円)に減額し、今期は前期比1.55円増の40.8円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は8.9億円の赤字(前年同期は7.9億円の赤字)に赤字幅が拡