2026年5月10日、サッカーの中国代表選手がゴール後に日本のアニメ「NARUTO -ナルト-」のポーズを披露し、話題になっている。同日に行われた中国スーパーリーグ第11節で、成都蓉城のキャプテンを務める韋世豪（ウェイ・シーハオ）は74分にゴールを決めた後、カメラに向かって「ナルト」のうちはマダラによる忍術「火遁・豪火滅却」の印のポーズを披露した。試合後のインタビューで同ポーズについて尋ねられると、韋は「『NARUTO -ナ