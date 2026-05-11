★上野・浅草エリアにおでかけ！大人が楽しめる魅力再発見の旅！★ 東京・人気観光地の新たな魅力を再発見！大人が楽しいお出かけスポット巡り！今回は三社祭直前で盛り上がる、東京観光の王道、上野・浅草エリアを調査！＜出演者＞小島奈津子・白石美帆・くわばたりえ（クワバタオハラ）◾️今回ご紹介した店舗★上野東照宮東京都台東区上野公園◎参拝無料◎拝観料大人７００円小学生３００円