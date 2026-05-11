世界卓球選手権（英ロンドン）男子団体決勝が北京時間5月11日未明に開催され、中国が日本を3対0で下し、男子団体決勝12連覇を達成しました。これで中国チームは中日対決を連勝したことになります。第1試合で梁靖崑は3対2で日本の張本智和に勝ち、第2試合では王楚欽が3対1で松島輝空に逆転勝ちしました。第3試合では林詩棟が3対1で戸上隼輔に勝ちました。また、前日に開催された女子団体決勝において、中国は3対2で日本に逆転勝ちし