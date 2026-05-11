◇大相撲夏場所2日目（2026年5月11日東京・両国国技館）元十両で西三段目21枚目の三田（24＝二子山部屋）が右膝の大ケガから復帰した。東三段目21枚目の大凜山（22＝荒汐部屋）との一番。立ち合いから攻めて、タイミング良く引き落とした。大歓声を浴び、「緊張したけど、自分の名前を呼ぶ声やタオルがあって支えになった」と振り返った。昨年の九州場所2日目の輝戦で土俵際で投げを打った際に右膝を負傷。「右膝前十字