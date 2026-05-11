◇ベルギー1部中位プレーオフ第7節ゲンク3―0ウェステルロー（2026年5月10日ゲンク）ベルギー1部ゲンクの日本代表MF伊東純也（33）が10日、欧州カンファレンスリーグ予選出場権を懸けた中位プレーオフのウェステルロー戦で1得点1アシストと活躍した。今季リーグ戦5得点5アシストとし、後半43分までプレー。自身との交代でMF横山歩夢もピッチに立った一戦で3―0の勝利に導いた。左ウイングから右へとポジションを移して迎