オリックスは11日、毎年恒例「Bsオリ姫デー2026supportedbyエクスドリーム不動産」のメインビジュアルを公開した。今季は「自然体」をテーマに投票が行われ、1位には広岡大志内野手が2年連続で選出。トップ10に選出されたメンバーらの、自然体な姿が引き出されたポスターが完成した。今季のオリ姫デーは7月18日からの日本ハム3連戦、同24日からのロッテ3連戦（いずれも京セラドーム）の計6試合で開催される。【オリメ