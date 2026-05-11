俳優の水上恒司が、15日から放送の「洋服の青山」新TVCMプレステージテクノロジー涼『超COOOOL!!』篇に出演。エネルギッシュな熱演で、高通気ワイシャツや接触冷感スラックスの魅力を表現する。【動画】エネルギッシュ！アツい表情をみせる水上恒司過酷な暑さが続く日本の夏、仕事を頑張るビジネスパーソンに「着る方が涼しい」という驚きの快適さを訴求する本CM。暑がりで汗をかくことが多いと話す水上も、実際に着用し、「爽