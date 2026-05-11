ウエルネス阪神が運営するタイガースフィットネスクラブ「ラフィット」は、6月13日に甲子園球場でヨガイベント「グローバルウェルネスデー＆国際ヨガデー2026 in 阪神甲子園球場」を開催する。4回目の開催となる今回は、世界中で実施されている「グローバルウェルネスデー」及び「国際ヨガデー」に合わせて開催。内野人工芝エリアからグラウンドを望む特別な「100人ヨガ」を体験できる。初夏のさわやかな空気に包まれた阪神