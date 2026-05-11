◇大相撲夏場所2日目（2026年5月11日東京・両国国技館）日体大出身で、幕下最下位格付け出しで初土俵を踏んだ火雷（ほのいかづち、22＝雷部屋）は昂輝（湊部屋）にうっちゃりで敗れ、初陣を飾ることはできなかった。本名はリ・ビル・クリストファー。昨年の国民スポーツ大会準優勝などの実績を引っさげ角界入り。しこ名は自らが希望し、日本書紀などに登場する火の神から取った。1メートル90、163キロの恵まれた体を生か