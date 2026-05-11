【東スポ音楽館】歌手のゆあさみちるが今年１月にシングル「私の花―Ｌｉｅｎ―」（作詞・紙中礼子／作曲・花岡優平）をリリース。２０２０年のデビュー曲をセルフカバーした作品だ。――どんな作品ですかゆあさ「人生の応援歌です。思い通りにいかないことの方が多いんですけど、今の場所で生きているし、生きていかなきゃいけないんだから、そこに自分の幸せを見つけていかなきゃいけないっていうことを感じさせてくれる曲で