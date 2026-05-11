薬師堂は4月8日、「ソンバーユ クレンジングオイル レモンの香り」を発売した。 ソンバーユ クレンジングオイル レモンの香り同商品は、「人の脂肪酸組成に近い性質を持ち、肌になじみやすい」という馬油の特性を最大限に活かしたクレンジングオイル。長年の馬油研究に基づき、メイクを落とす行為を単なる作業から「肌を整える時間」へと変えることをコンセプトに開発した。配合成分は馬油以外にわずか5種類に限定し、いずれも20年