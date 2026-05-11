物価高でも長年変わらないサービス昨今流行りのカフェとは一線を画し、ブームとなっている純喫茶。昭和の名残が店内に佇む。店主とのたわいもないやり取りや香る珈琲、時を紡いだ家具などささやかな幸せが心を満たしてくれる。「私にとってはなくてはならない場所で、ただボーッとしているだけで疲れが抜けていく。周りの会話を聞くともなしに耳を傾けたり、照明やシュガーポットなどの調度品をぼんやり眺めたり。ナポリタンやオム