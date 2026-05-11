女優アン・ハサウェイ（43）が、映画「プラダを着た悪魔2」の製作においてお気に入りだった衣装が、最終編集版からカットされていたことを明かした。デヴィッド・フランケルが監督を務める同作では、アンディ・サックス役を演じるアンとミランダ・プリーストリー役のメリル・ストリープが再び共演したことも話題となっていた。 【写真】これがカットされた衣装！パパラッチに盗撮されて“世に出た”ア