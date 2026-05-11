女優のヘレン・ミレン(80)が、イタリアのタオルミーナ映画祭で生涯功労賞を受賞する。6月10日から14日にかけて行われる今年度の映画祭で、「クィーン」「RED／レッド」などで知られるヘレンが、イタリア出身の女優アンナ・マニャーニさんを追悼する同イベントで、その長年にわたる功績を称えられる。 【写真】ベテラン女優「DNA検査した方がいいかも」息が合いすぎる人気俳優との名演 映画祭の芸術監督を