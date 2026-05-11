ヘンク伊東純也がウェステルロー戦で1ゴール1アシストの活躍を見せた日本代表FW伊東純也の所属するベルギー1部ヘンクは、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）予選出場権を争うプレーオフ2の第7節でウェステルローに3-0で勝利した。左ウイングで先発した伊東は見事なピンポイントクロスでチームの先制ゴールを導き、1ゴール1アシストの活躍を見せている。この試合、左ウイングで先発した伊東だったが、チームメイトの負