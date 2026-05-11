オリックスは１１日、毎年恒例の大人気イベント「Ｂｓオリ姫デー２０２６」のメインビジュアルを公開した。「自然体」をテーマにオリメン投票で選ばれた上位１０選手が、ビジュアルコンセプト「ｎａｔｕｒａｌ」に基づき、白シャツ、白パンツ、白スニーカーとすべてホワイトで統一したシンプルなスタイリングで登場。選手一人ひとりがまとう空気感や、ありのままの魅力など、白一色で描き出した十人十色のオリメンの姿が楽しめ