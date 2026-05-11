２００９年Ｒ−１グランプリ王者のお笑い芸人・中山功太が１１日までに自身にＸ（旧ツイッター）を更新。配信番組で「いじめられた先輩がいる」を発言したことが騒動となり、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄が謝罪したことを受けて自身も謝罪した。中山は「この度は、番組内での匿名による不用意な発言により、あらぬ憶測を呼んでしまい、申し訳ございません」と書き出し、「先程、サバンナ高橋さんと電話でお話させていた