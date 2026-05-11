成城石井の一部店舗で、一度も冷凍しない沖縄産「生」まぐろの取り扱いが4月10日からスタートした。「沖縄のおいしいまぐろを“生のまま”首都圏に届けたい」。その思いから、成城石井と坂下水産、JALグループが連携。現地でのパック包装後、24時間以内に店頭に並ぶという新しい流通の仕組みが実現した。その裏側を紹介する。「おいしい生のまぐろを安く売る」ための新たな挑戦沖縄県近海は黒潮の恵みを受け、生のまぐろが水揚げさ