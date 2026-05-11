楽天の藤井聖投手が１１日、仙台市内で行われた投手練習に参加した。前日の１０日の西武戦（ベルーナ）では２３年１０月１０日のロッテ戦（楽天モバイル）以来９４３日ぶりにリリーフ登板をして、３回を５安打３失点だった。この日は約１時間キャッチボールなどを行い調整。報道陣に「下手くそは練習あるのみ」と言い残し球場を後にしていた。４月１７日のロッテ戦（楽天モバイル最強）で今季初登板、初先発し６回を２安打