沖縄県の石垣島で竜巻とみられる突風です。海水を巻き上げながら港を通過する、渦を巻く突風。JNNの情報カメラが捉えた、きょう午前の石垣島の様子です。警察によりますと、これまでにけが人や建物の被害は確認されていません。きょう午前、八重山地方には竜巻注意情報が発表されていて、石垣島地方気象台が突風について詳しく調べています。