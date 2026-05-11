漫画『呪術廻戦』のスピンオフフ『呪術廻戦≡』（原作：芥見下々氏作画：岩崎優次氏）コミックス最終3巻の発売記念で公開されたスペシャルPVが、1000万回再生を突破した。アニメ『呪術廻戦』を手掛けているアニメーションスタジオMAPPAによる、スペシャルPVとなっており、監督は、『東京クローン』のMV監督や、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の原画を担当した宮川駿氏が務めている。【動画】見せすぎ！68年後の虎杖＆乙骨の