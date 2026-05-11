南極の平和利用などについて話し合う南極条約協議国会議が１１日午前、広島市内で始まった。日本での開催は京都市で行われた１９９４年以来、３２年ぶり。２１日までの日程で、急増する南極への観光客対策や、生態系に気候変動が与える影響などを議論する。観測経験者の講演や「氷」展示も会場の広島国際会議場（広島市中区）で１１日午前、現地の環境保護などに関する委員会が非公開で開かれた。１２日には全体会合があり、議