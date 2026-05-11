King & Prince（以下、キンプリ）の永瀬廉と髙橋海人が5月10日、都内で行われたグループ初のトラベルバラエティ『King & Princeがまちあわせ in LA』（ディズニープラス）のスペシャルローンチイベントに登場。同番組が6月からディズニープラスで独占配信されることをファンの前でサプライズ発表し、番組タイトルにちなんだトークコーナーでは、二人で叶えたい夢などを