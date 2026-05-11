大正大（東京・豊島区）は１１日、箱根駅伝出場を目指し、４月１日付で、陸上競技部を創設し、初代監督として国士舘大前監督の添田正美氏（４９）が就任したことを発表した。「２０２６年の創立１００周年を契機に学生の競技力向上と大学ブランドの発信強化を目的とした『スポーツ強化』の中核施策」と説明。初代監督には、国士舘大の監督として箱根駅伝予選会、本戦を率いた経験を持つ添田氏を招へいした。添田新監督は２０１