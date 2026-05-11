お笑いコンビ・サバンナの八木真澄が１１日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。お笑いタレントの中山功太がネット番組で、サバンナの高橋茂雄を念頭にいじめを告発した問題で、謝罪した。八木は１０日夜に「今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。全てコンビであるサバンナの責任です」と書き始め、「中山功太とも電話で話しをさせてもらいました功太と茂雄