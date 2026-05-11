米ロサンゼルス在住のモデルでタレント・平子理沙（55）が11日までに自身のインスタグラムを更新。母でモデル・禧代子さん（86）とのプライベートショットを披露した。平子は「Happy Mothers Day いつもありがとう」と書き出し投稿。「もうLAに帰ってしまったけど、1人でがんばって来日し、2ヶ月ほどの滞在。今回はたくさん一緒に遊びに行きました！横浜、浅草、成城、銀座にもしょっちゅう行ったし、三島や京都にも旅行しまし