韓国のガールズグループ「Baby DONT Cry」が11日、都内で新ビューティーブランド「RRRing」（リリリング）の「ブランドローンチ＆ブランドアンバサダー就任発表会」に登壇した。韓国のトップスタイリスト、ソ・スギョン氏がプロデュースを務め、本当に取り入れるべき“K−Beauty”を提案するブランド。「Baby DONT Cry」は音楽シーンで存在感を強めている新人アーティスト。4人が登壇すると、スギョン氏が「かわいい…」と思わず声