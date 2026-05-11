月収が10万円上がると聞けば、ひとまず安心したくなるものです。ですが、その内訳に「固定残業代40時間分」のように固定残業代が含まれていたとしたら注意が必要でしょう。 そこで今回は、「固定残業代40時間分」によって月収30万円から40万円に上がったという事例を基に、固定残業代について解説します。 給料が上がっても待遇が良くなったとは言い切れない 転職で月収が30万円から40万円に上がると聞けば、多く