移動手段として、原付やバイクを利用している人もいるでしょう。また、徒歩や車で移動している際、バイクのフットスペースに、荷物を載せているのを見たことがある人も多いのではないでしょうか。 原付やバイクの足元に荷物をおくのは、警察の取り締まりの対象となる可能性があります。本記事では、「ゆっくり走れば大丈夫」と原付の足元に荷物を載せているケースを取り上げ、どのような罰則があるのかなどを解