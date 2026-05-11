【モデルプレス＝2026/05/11】タレントの丸高愛実が5月10日、自身のInstagramを更新。子どもたちからもらった母の日のプレゼントとともに家族ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「理想のファミリー」子ども3人と密着◆丸高愛実、子どもたちからのプレゼント公開「ママにしてくれてありがとう」丸高は、「Happy Mother’s Day 子どもたちからお花もらった」と報告し、3人の子どもたちに囲まれ