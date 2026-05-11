女優キム・ミンハ（30）がドラマ『テプン商事』終了後、すっかり痩せた近況を見せ、注目を集めている。キム・ミンハは最近、SNSを通じて日常を共有しているが、以前と比べてぐっと痩せた近況が目を引いた。【写真】まるで別人…キム・ミンハが激ヤセまず、4月には自身のアカウントに「こんにちは！」という文章とともに、複数枚の写真を投稿。写真の中のキム・ミンハは、清楚なロングヘアとナチュラルメイクで愛らしい美貌を見せて