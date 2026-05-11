【モデルプレス＝2026/05/11】タレントの矢沢心が5月10日、自身のInstagramを更新。息子が準備してくれた朝食を公開した。【写真】45歳3児の母美人タレント「フルーツたっぷりで美味しそう」7歳長男が用意した朝食◆矢沢心、息子が準備してくれた朝食公開矢沢は「今日は朝起きたら息子が朝食を準備してくれました」とコメントし、朝食を公開。上にバナナが飾られ、ヨーグルトが挟まったスティックのパンとバナナやイチゴなどがたっ