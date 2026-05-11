MLBの本塁打ランキングに新たな動きが。フィリーズのカイル・シュワバー選手が直近4戦5発と大当たりを見せ、ランキングトップタイに躍り出ました。3試合連続HRを記録して日本時間11日のロッキーズ戦に臨んだシュワバー選手は、初回から2打席連続ホームラン。中5日で先発マウンドに上がったロッキーズ・菅野智之投手から快音を響かせ、チームの連勝に貢献しました。昨季ドジャース・大谷翔平選手を抑えナ・リーグHR王に輝いた33歳が