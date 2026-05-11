タレント・関根勤が９日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。野性爆弾・くっきー！をゲストに招き、「【赤裸々告白】野性爆弾くっきー！が破天荒な事件の数々を大暴露！」と題した動画を公開した。関根とくっきー！は「ある意味怖い芸能人」のトークテーマで、明石家さんまの凄まじすぎるバイタリティーが「ある意味怖い」という見解で一致した。関根が「（さんまは）声がかれてるでしょ？本当は