演説するトランプ米大統領＝4月21日、ワシントン（AP＝共同）【ニューヨーク共同】イラン紛争を受けて価格が乱高下する原油を巡り、インサイダー疑惑が浮上している。トランプ米大統領が対イラン政策を発表する直前に原油先物取引が急増しており、政権関係者の関与を疑う声もある。米当局が調査しているもようだ。ブルームバーグ通信は先月、CMEグループなど大手取引所の原油先物取引を対象に、商品先物取引委員会（CFTC）が実