捜査関係者によりますと、午後1時ごろ、東京・板橋区富士見町の2階建ての建物から「バッテリーがかなり爆発している」と119番通報がありました。【写真を見る】【速報】東京・板橋区の2階建ての建物で火事 「バッテリーがかなり爆発」と通報3人逃げ遅れも全員救助、意識あり東京消防庁によりますと、2階建ての建物の2階部分から火が出て、消防車など27台が出動し、50平方メートルが延焼中だということです。この火事で3人が