自身のライフスタイルの変化や親の高齢化を機に、将来の目標に向けた資金形成と生活コストの抑制を目的として、Uターンして実家で暮らす選択をする人も少なくありません。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、栃木県さくら市在住・42歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ