長崎市の鈴木市長は11日の定例記者会見で、今年8月9日に行われる平和祈念式典について、去年と同様、日本に大使館があるすべての国と地域に招待状を送ると発表しました。 長崎市はおととしまで3年連続で、ウクライナへの侵攻を続けるロシアとその友好国ベラルーシを招待しませんでした。 さらにおととしは「円滑な式典の運営」を理由に、パレスチナ自治区・ガザ地区への攻撃を続けるイスラエルの招待も見送ったことを受