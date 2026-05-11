お笑いタレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める10日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行SUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。第1子出産を発表した藤田ニコル（28）のラジオの代役に疑問を抱いた。有吉は「ニコルが子どもを出産したみたいですけど」と切り出し、アシスタントのタイムマシーン3号山本浩司（46）は「そうなんですよ」と反応した。有吉は「ラジオとか代役やってんだろ？」と聞くと、山本は「今、はい