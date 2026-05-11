タレント上沼恵美子（71）が11日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。シンガー・ソングライターの松任谷由実（72）の人柄を絶賛した。先日、松任谷がパーソナリティーを務める「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（金曜後10・00）に出演したという上沼。後日放送予定という同番組での松任谷について「もう抜群にいい方！」と振り返った。そして「もう大トップ。私は言うてもローカルの人間」と