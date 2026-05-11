女優の今田美桜（29）が、初めてコンタクトレンズを着けた時の感動を、声のトーンを1段階上げて振り返った。ジョンソン・エンド・ジョンソンが手がけるコンタクトレンズ「アキュビュー」のブランドアンバサダーに就任したことが11日、都内で行われたイベントで発表された。そのトークセッションで、コンタクトレンズ愛用者と説明した上で、司会者から「初めてコンタクトレンズを着けた時、どのように感じましたか」と問われると「