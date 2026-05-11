「開放型の刑務所を作りたい」──数々の受賞経験を持つ建築家・山崎健太郎氏が、10日に放送されたMBS・TBS系ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(毎週日曜23:00〜)に登場。SNSでは、「今必要な建築には、使う人の未来がつまっているとわかった」「考えさせられた」などの声が上がっている。『情熱大陸』千葉県にあるデイサービスセンター「52間の縁側」。名前の通り、橋のように長い縁側を持つ木造の建物は、一見して福祉施設には見