仮面ライダー生誕55周年記念作、そして「仮面ライダーアギト」25年ぶりの完全新作『アギト―超能力戦争―』は、5月22日より、グランドシネマサンシャイン 池袋ほか全国劇場にて、期間限定で4DX上映を実施することを発表した。○「4DXで体感せよ!」ポスタービジュアル公開また4DX上映決定に伴い、新たなポスタービジュアルも公開。「4DXで体感せよ!」のコピーに加え、仮面ライダーG7(氷川誠／要潤・演)がダイナミックにライダーキッ