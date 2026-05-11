【セガ・アトラス×アニメイト】 6月6日～ 順次実施 セガ・アトラスとアニメイトは、国内外のアニメイトにてセガ・アトラスのIPとのコラボ企画を6月6日より実施する。 今回のコラボレーションは、セガやグループ会社のアトラス、ロビオ・エンタテインメントの持つ人気IPについて、アニメイト国内外の計140店舗以上にて展示やゲームの試遊、グッズ販売、カフェグラッ