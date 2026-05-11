東武百貨店池袋本店は5月8日から12日まで、初めての企画となる「〜三都・港めぐり〜長崎・神戸・横浜」を開催。異国文化の影響を受けた長崎・神戸・横浜のグルメや工芸品が計50店舗集結する。佐世保海軍ローストビーフバーガー(2,801円)長崎佐世保からは、自家製のパテ2枚とローストビーフをサンドしたボリューミーな「佐世保海軍ローストビーフバーガー」(2,801円)が実演販売となる。他にも、対馬直送の本マグロを使用した「極上