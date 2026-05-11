スキージャンプ女子の伊藤有希（３２＝土屋ホーム）が２０２６〜２７シーズン限りで引退することを１１日、土屋ホームが公式サイトで発表した。伊藤は「４歳で初めて下川町のジャンプ台を飛んでから今まで毎シーズン、前のシーズンの自分を越え、さらに遠くへ飛ぶことができたと思います」と現役生活を振り返り、「今シーズンも、昨シーズンの自分を越え、世界選手権でのメダル、フライングヒルでのワールドレコードを目指し、