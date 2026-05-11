俳優の田村幸士、佐藤弘樹が１１日、都内でダブル主演舞台「西郷と大久保〜永遠の契り〜」（６月１７日開幕、池袋・あうるすぽっと）の製作発表に登場した。廃刀令がきっかけで約５００年続いた武士の時代が終わったことに疑問を感じた脚本家の倉科遼氏が、西郷隆盛（田村）と大久保利通（佐藤）が起こした西南の役を独自の解釈で描く。田村は「西郷と大久保についてはいろんな方が表現してきた。その中のまだ見えていない“