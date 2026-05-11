【モデルプレス＝2026/05/11】女優の三田寛子が5月10日、自身のInstagramを更新。自身の結婚式での母親の姿を公開した。【写真】歌舞伎俳優の60歳女優「貴重な1枚」亡き母参列の披露宴ショット◆三田寛子、結婚式での母親のショット公開「母の日の朝 最愛の母を偲んで 慎ましやかで謙虚でいつも周りに気を配り子供には厳しくも溢れる愛情で育ててくれました誰よりも尊敬しています」と亡き母親へ思いをはせた三田。「長男橋之助の