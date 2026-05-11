劇団東京ヴォードヴィルショーが１１日、公式ＨＰで５月での解散を発表した。旗揚げから５３年での解散となる。公式ＨＰには、座長の佐藤Ｂ作のコメントとして「１９７３年３月『エログロナンセンス笑いのパンチが乱れ飛ぶ！！』を歌い文句に立ち上げました劇団東京ヴォードヴィルショーは諸事情により本年５月をもちまして解散することと相成りました…」とあり、「５３年間に渡り応援してくださった観客の皆々様に心より御礼